«Подойдёт какой-то фанат — бей его локтем». Экс-телохранитель Леброна — о просьбе игрока

Павел Скляр, бывший телохранитель лёгкого форварда и лидера «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса, поделился воспоминаниями о работе с именитым баскетболистом. Скляр рассказал, как был вынужден разгонять назойливых болельщиков, что попало на видео, которое распространилось по социальным сетям. Также Павел вспомнил о шуточной просьбе Леброна.

«Буквально пару недель назад я полетел из России в Шанхай, чтобы быть телохранителем Леброна Джеймса. За нашим автобусом гналась толпа фанатов, мы вынуждены были ехать на красный свет. Был момент, когда мне пришлось разгонять надоедливых поклонников, случайно нецензурно выразился в их адрес на английском языке, это попало в соцсети, и мне пришлось вернуться на родину из-за негодования публики. Но в соцсетях меня поддержали.

Тайна Джеймса, которую знаю только я? Когда мы стояли в лифте, он мне сказал: «Если ко мне подойдёт какой-то фанат, бей его локтем». Это была шутка, конечно. Но я услышал. Знаю, что после инцидента у автобуса он за меня публично извинился, но наверняка, сидя в автобусе, он внутренне кайфовал, что мне удалось разогнать фанатов», — сказал Скляр в эфире Окко.

