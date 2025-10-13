Мэр Томска высказался о планах создать в городе профессиональный баскетбольный клуб

Мэр Томска Дмитрий Махиня поделился подробностями относительно намерений создать в городе профессиональную баскетбольную команду. По словам Махини, работы в этом направлении будут продолжаться.

«Профессиональный спорт — это гордость за свой город. Люди всегда с удовольствием ходят и болеют за местные команды. Сейчас, к сожалению, по ряду субъективных причин никак не удаётся создать свою профессиональную команду. Работу в этом направлении продолжим. Я думаю, даже в современных непростых финансовых условиях и с поддержкой представителей бизнеса нам удастся продвинуться в этом направлении», — приводит слова Махини Tomsk.ru.

