Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Владимир Гомельский оценил главного тренера «Зенита» Александра Секулича

Владимир Гомельский оценил главного тренера «Зенита» Александра Секулича
Аудио-версия:
Комментарии

Авторитетный российский комментатор и эксперт Владимир Гомельский ответил на вопрос по поводу главного тренера «Зенита» Александра Секулича. Словенский специалист на посту наставника сине-бело-голубых сменил испанца Хавьера Паскуаля, покинувшего «Зенит» по окончании прошлого сезона Единой лиги ВТБ.

– Кажется, у Секулича есть проблема в принятии решений в критических ситуациях?
– Секулич свой высокий тренерский класс давно доказал. Иначе не был бы приглашён ни в «Локо», ни в «Зенит». А разного рода проблемы в тренерской деятельности случаются у всех. Решения, принимаемые тренером в критических ситуациях, продиктованы составом команды, наличием или отсутствием игроков, которые могли бы в конкретный момент принести пользу на площадке, – написал Гомельский на своём официальном сайте.

Материалы по теме
Личные рекорды, победные броски и дабл-даблы. Кто стал героем второй недели в Единой лиге?
Рейтинг
Личные рекорды, победные броски и дабл-даблы. Кто стал героем второй недели в Единой лиге?

Винс Картер даёт наставления Егору Дёмину:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android