Баркли высказался об ожидаемом пропуске Леброном старта сезона НБА

Легендарный игрок НБА Чарльз Баркли дал комментарий по поводу травмы лёгкого форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса. Ранее сообщалось, что 40-летний ветеран во время межсезонья столкнулся с воспалением седалищного нерва, из-за чего может пропустить около месяца на старте нового сезона НБА.

«Я не вижу проблем в том, что игрок такого возраста пропускает игры. В предсезонке он ничего не потеряет. Леброн уже сполна отдал свой долг НБА и сделал для неё больше, чем многие. «Лейкерс» просто должны оставаться здоровыми к плей-офф. Неважно, чего они добьются в регулярном чемпионате», — сказал Баркли на канале The Rich Eisen Show в YouTube.

Леброн Джеймс смазал несколько «трёшек»: