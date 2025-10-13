Скидки
Баркли высказался об ожидаемом пропуске Леброном старта сезона НБА

Баркли высказался об ожидаемом пропуске Леброном старта сезона НБА
Легендарный игрок НБА Чарльз Баркли дал комментарий по поводу травмы лёгкого форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса. Ранее сообщалось, что 40-летний ветеран во время межсезонья столкнулся с воспалением седалищного нерва, из-за чего может пропустить около месяца на старте нового сезона НБА.

«Я не вижу проблем в том, что игрок такого возраста пропускает игры. В предсезонке он ничего не потеряет. Леброн уже сполна отдал свой долг НБА и сделал для неё больше, чем многие. «Лейкерс» просто должны оставаться здоровыми к плей-офф. Неважно, чего они добьются в регулярном чемпионате», — сказал Баркли на канале The Rich Eisen Show в YouTube.

Никогда ещё Леброн так не выпадал из игры. Что случилось с его здоровьем?
Никогда ещё Леброн так не выпадал из игры. Что случилось с его здоровьем?

Леброн Джеймс смазал несколько «трёшек»:

