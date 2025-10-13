Скидки
«Он чокнутый». Чарльз Баркли рассказал историю о Майкле Джордане

Легендарный игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Чарльз Баркли поделился воспоминаниями о своём партнёре по сборной США Майкле Джордане. Во время встречи со студентами Баркли рассказал, как однажды убедился, насколько одержим Джордан желанием побеждать.

«Майкл чокнутый. Помню, мы готовились к Олимпиаде, играли с Пуэрто-Рико. В тот день утром мы с Майклом, Дэвидом Робертсом и тренером Чаком Дэйли отправились на гольф. Пошли рано, чтобы закончить к полудню. И вот Дэйли сказал: «Пора возвращаться в отель, отдохнём перед матчем». А Майкл такой: «Я сыграю ещё 18 лунок». Думаю: «Чёрт, это впечатляет», — сказал Баркли на канале Sports Communication and Media at Rowan University в YouTube.

По словам Баркли, даже после 36 лунок Джордан играл с бешеной энергией и полностью подавил соперника.

«С ним было что-то особенное. Он хотел выигрывать любой ценой. Он кричал, злился, будто это решающий матч Олимпиады. А это ведь просто Пуэрто-Рико».

Команда Джордана поймала 32-килограммового белого марлина:

