Андрей Кириленко оценил шансы Виктора Лахина закрепиться в составе чемпиона НБА «Оклахомы»

Прославленный российский игрок, а ныне глава Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко дал комментарий по поводу недавней новости о центровом Викторе Лахине. Ранее сообщалось, что 24-летний российский спортсмен подписал контракт с действующим чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Оклахома-Сити Тандер».

«На самом деле слухи об интересе к нему от «Оклахомы» были ещё на драфте, поэтому я не удивлён, что в итоге Виктор там и оказался. Это хороший знак, индикатор того, что клуб следил за ним давно и всё-таки подписал его.

Сможет ли он закрепиться в составе команды? Сколько игрового времени он будет получать? Я бы не стал забегать так далеко вперёд. Во-первых, это первый сезон в НБА, он новичок, незадрафтованный. Поэтому путь к тому, чтобы закрепиться в составе и тем более получать игровое время, нужно будет пройти приличный. Тем более эта команда — действующий чемпион. Но мы, конечно, будем болеть за Виктора. Надеемся, у него всё получится», — приводит слова Кириленко «Матч ТВ».

Российские баскетболисты за рубежом: