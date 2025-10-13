Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Андрей Кириленко оценил шансы Виктора Лахина закрепиться в составе чемпиона НБА «Оклахомы»

Андрей Кириленко оценил шансы Виктора Лахина закрепиться в составе чемпиона НБА «Оклахомы»
Аудио-версия:
Комментарии

Прославленный российский игрок, а ныне глава Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко дал комментарий по поводу недавней новости о центровом Викторе Лахине. Ранее сообщалось, что 24-летний российский спортсмен подписал контракт с действующим чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Оклахома-Сити Тандер».

«На самом деле слухи об интересе к нему от «Оклахомы» были ещё на драфте, поэтому я не удивлён, что в итоге Виктор там и оказался. Это хороший знак, индикатор того, что клуб следил за ним давно и всё-таки подписал его.

Сможет ли он закрепиться в составе команды? Сколько игрового времени он будет получать? Я бы не стал забегать так далеко вперёд. Во-первых, это первый сезон в НБА, он новичок, незадрафтованный. Поэтому путь к тому, чтобы закрепиться в составе и тем более получать игровое время, нужно будет пройти приличный. Тем более эта команда — действующий чемпион. Но мы, конечно, будем болеть за Виктора. Надеемся, у него всё получится», — приводит слова Кириленко «Матч ТВ».

Сейчас читают:
В НБА теперь трое россиян. Но не нужно обольщаться, по сути — всего лишь один
В НБА теперь трое россиян. Но не нужно обольщаться, по сути — всего лишь один

Российские баскетболисты за рубежом:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android