Sports Illustrated представил топ-5 тренеров НБА в сезоне-2025/2026

Авторитетное издание Sports Illustrated представило рейтинг лучших тренеров Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) перед стартом сезона-2025/2026. В список портала вошли пять специалистов.
Топ-5 тренеров НБА в сезоне-2025/2026 по версии Sports Illustrated:
1. Рик Карлайл («Индиана Пэйсерс»);
2. Эрик Споэльстра (Майами Хит»);
3. Марк Дэйгнолт («Оклахома-Сити Тандер»);
4. Тайрон Лю («Лос-Анджелес Клипперс»);
5. Име Удока («Хьюстон Рокетс»).
Недавно другое издание, NBC Sports, поделилось прогнозом относительно топ-25 игроков Национальной баскетбольной ассоциации в 2030 году.
Егор Дёмин представил кроссовки, в которых дебютирует в НБА: