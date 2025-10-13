Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Гомельский ответил, почему у «Црвены Звезды» и «Партизана» много американцев, а не сербов

Гомельский ответил, почему у «Црвены Звезды» и «Партизана» много американцев, а не сербов
Аудио-версия:
Комментарии

Популярный российский комментатор и эксперт Владимир Гомельский ответил на вопрос по поводу нынешнего состояния дел в сербском баскетболе. У специалиста поинтересовались, почему в составе грандов сербского баскетбола большое количество легионеров.

— У «Партизана» почти весь матч на площадке пять легионеров. Странно видеть во флагмане югославского и сербского баскетбола одних легионеров. Это кризис сербской школы баскетбола или просто закончились таланты?
— Йокич, Богданович, Йович, Топич, Мицич (могу ещё два десятка фамилий назвать) играют в баскетбол в НБА или в богатых европейских клубах. «Партизан» и «Црвена Звезда» просто не могут позволить себе подписывать лучших сербских баскетболистов из-за маленьких собственных бюджетов. А на средних по классу американцев денег хватает.

В этом веке практически не было драфтов НБА, в которых не было бы сербских баскетболистов. А Белградская академия баскетбола имени Душана Ивковича по-прежнему готовит сильных тренеров, которые отлично обучают потом юных игроков. Нам бы такую академию, — написал Гомельский на своём официальном сайте.

Сейчас читают:
В НБА теперь трое россиян. Но не нужно обольщаться, по сути — всего лишь один
В НБА теперь трое россиян. Но не нужно обольщаться, по сути — всего лишь один

Йокич провёл беседу с судьями НБА на тренировке «Денвера»:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android