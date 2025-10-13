Гомельский ответил, почему у «Црвены Звезды» и «Партизана» много американцев, а не сербов

Популярный российский комментатор и эксперт Владимир Гомельский ответил на вопрос по поводу нынешнего состояния дел в сербском баскетболе. У специалиста поинтересовались, почему в составе грандов сербского баскетбола большое количество легионеров.

— У «Партизана» почти весь матч на площадке пять легионеров. Странно видеть во флагмане югославского и сербского баскетбола одних легионеров. Это кризис сербской школы баскетбола или просто закончились таланты?

— Йокич, Богданович, Йович, Топич, Мицич (могу ещё два десятка фамилий назвать) играют в баскетбол в НБА или в богатых европейских клубах. «Партизан» и «Црвена Звезда» просто не могут позволить себе подписывать лучших сербских баскетболистов из-за маленьких собственных бюджетов. А на средних по классу американцев денег хватает.

В этом веке практически не было драфтов НБА, в которых не было бы сербских баскетболистов. А Белградская академия баскетбола имени Душана Ивковича по-прежнему готовит сильных тренеров, которые отлично обучают потом юных игроков. Нам бы такую академию, — написал Гомельский на своём официальном сайте.

Йокич провёл беседу с судьями НБА на тренировке «Денвера»: