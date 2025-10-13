«Игра может оторвать тебя от семьи». Деррик Роуз посвятил трогательное послание своей маме

37-летний бывший звёздный разыгрывающий защитник и MVP 2011 года Деррик Роуз выложил в социальных сетях фотографию со своей матерью Брэндой Роуз, посвятив ей трогательное сообщение.

Фото: Из личного архива Деррика Роуза

«Деррик МАРтелл Роуз. Моя мама была избрана. Мне пришлось уйти из спорта ради моей семьи. Эта игра может оторвать тебя от семьи, если ты ей позволишь. Я хочу полной отдачи, когда речь идёт о том, чтобы быть связующим звеном для семьи… Да, твоя жизнь приобретает краски, но твоя семья не рядом с тобой. Это не по-гангстерски», — написал Роуз в социальных сетях.

Перед началом сезона-2024/2025 Деррик объявил о завершении карьеры.