Эргин Атаман раскритиковал судей после поражения «Панатинаикоса» от «Олимпиакоса»

Эргин Атаман раскритиковал судей после поражения «Панатинаикоса» от «Олимпиакоса»
Комментарии

Главный тренер «Панатинаикоса» Эргин Атаман высказал недовольство судейством после поражения своей команды от «Олимпиакоса» в матче чемпионата Греции.

«Первый эпизод — это фол, который не был назначен в пользу Костаса Слукаса, а наоборот, против него. Второй — толчок Саши Везенкова против Ти Джея Шортса. Мы также стали свидетелями изобретения нового вида спорта — греко-римской борьбы на баскетбольной площадке. Впервые в истории», — написал Атаман на своей странице в социальной сети.

Матч завершился победой «Олимпиакоса» со счетом 90:86. Решающий бросок за 35 секунд до конца игры выполнил Фрэнк Нтиликина.

