Эргин Атаман раскритиковал судей после поражения «Панатинаикоса» от «Олимпиакоса»

Главный тренер «Панатинаикоса» Эргин Атаман высказал недовольство судейством после поражения своей команды от «Олимпиакоса» в матче чемпионата Греции.

«Первый эпизод — это фол, который не был назначен в пользу Костаса Слукаса, а наоборот, против него. Второй — толчок Саши Везенкова против Ти Джея Шортса. Мы также стали свидетелями изобретения нового вида спорта — греко-римской борьбы на баскетбольной площадке. Впервые в истории», — написал Атаман на своей странице в социальной сети.

Матч завершился победой «Олимпиакоса» со счетом 90:86. Решающий бросок за 35 секунд до конца игры выполнил Фрэнк Нтиликина.