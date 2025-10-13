Тони Джекири набрал 1000-е очко за ЦСКА в матче с «Зенитом»
Центровой московского ЦСКА Тони Джекири достиг отметки в 1000 очков, набранных за команду, в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с петербургским «Зенита». Игра завершилась победой армейцев со счётом 85:84.
Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
12 октября 2025, воскресенье. 18:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
84 : 85
ЦСКА
Москва
Зенит: Щербенев - 21, Пойтресс - 16, Воронцевич - 16, Емченко - 13, Жбанов - 9, Мартюк - 3, Узинский - 3, Рэндольф - 3, Роберсон, Земский, Кривых
ЦСКА: Тримбл - 17, Астапкович - 15, Кливленд - 10, Жан-Шарль - 10, Уэйр - 9, Антонов - 8, Ухов - 7, Джекири - 6, Руженцев - 3, Карпенко, Чадов, Курбанов
Встреча проходила в Санкт-Петербурге. Судьба матча решилась в последние секунды: Антон Астапкович реализовал трёхочковый бросок, обеспечив ЦСКА минимальное преимущество. По итогам игры Джекири добавил в актив команды шесть очков, доведя общий счёт своих очков в составе красно-синих до 1001.
В следующем туре регулярного чемпионата «Зенит» на выезде сыграет с «Самарой». ЦСКА следующую встречу проведёт на домашней площадке с клубом «Пари Нижний Новгород».
