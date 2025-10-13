Тони Джекири набрал 1000-е очко за ЦСКА в матче с «Зенитом»

Центровой московского ЦСКА Тони Джекири достиг отметки в 1000 очков, набранных за команду, в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с петербургским «Зенита». Игра завершилась победой армейцев со счётом 85:84.

Встреча проходила в Санкт-Петербурге. Судьба матча решилась в последние секунды: Антон Астапкович реализовал трёхочковый бросок, обеспечив ЦСКА минимальное преимущество. По итогам игры Джекири добавил в актив команды шесть очков, доведя общий счёт своих очков в составе красно-синих до 1001.

В следующем туре регулярного чемпионата «Зенит» на выезде сыграет с «Самарой». ЦСКА следующую встречу проведёт на домашней площадке с клубом «Пари Нижний Новгород».