Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Тони Джекири набрал 1000-е очко за ЦСКА в матче с «Зенитом»

Тони Джекири набрал 1000-е очко за ЦСКА в матче с «Зенитом»
Комментарии

Центровой московского ЦСКА Тони Джекири достиг отметки в 1000 очков, набранных за команду, в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с петербургским «Зенита». Игра завершилась победой армейцев со счётом 85:84.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
12 октября 2025, воскресенье. 18:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
84 : 85
ЦСКА
Москва
Зенит: Щербенев - 21, Пойтресс - 16, Воронцевич - 16, Емченко - 13, Жбанов - 9, Мартюк - 3, Узинский - 3, Рэндольф - 3, Роберсон, Земский, Кривых
ЦСКА: Тримбл - 17, Астапкович - 15, Кливленд - 10, Жан-Шарль - 10, Уэйр - 9, Антонов - 8, Ухов - 7, Джекири - 6, Руженцев - 3, Карпенко, Чадов, Курбанов

Встреча проходила в Санкт-Петербурге. Судьба матча решилась в последние секунды: Антон Астапкович реализовал трёхочковый бросок, обеспечив ЦСКА минимальное преимущество. По итогам игры Джекири добавил в актив команды шесть очков, доведя общий счёт своих очков в составе красно-синих до 1001.

В следующем туре регулярного чемпионата «Зенит» на выезде сыграет с «Самарой». ЦСКА следующую встречу проведёт на домашней площадке с клубом «Пари Нижний Новгород».

Сейчас читают:
Капитан ЦСКА добился особого достижения в Единой лиге. До него это удавалось лишь Шведу!
Капитан ЦСКА добился особого достижения в Единой лиге. До него это удавалось лишь Шведу!
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android