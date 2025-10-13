Скидки
«Оставим удачу на финал». Щербенёв — о поражении от ЦСКА на последней секунде

Российский баскетболист Александр Щербенёв, выступающий за команду «Зенит», высказался о поражении в центральном матче тура Единой лиги ВТБ в сезоне-2025/2026 с ЦСКА (85:86) на последней секунде.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
12 октября 2025, воскресенье. 18:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
84 : 85
ЦСКА
Москва
Зенит: Щербенев - 21, Пойтресс - 16, Воронцевич - 16, Емченко - 13, Жбанов - 9, Мартюк - 3, Узинский - 3, Рэндольф - 3, Роберсон, Земский, Кривых
ЦСКА: Тримбл - 17, Астапкович - 15, Кливленд - 10, Жан-Шарль - 10, Уэйр - 9, Антонов - 8, Ухов - 7, Джекири - 6, Руженцев - 3, Карпенко, Чадов, Курбанов

«Обидно так проиграть в концовке особенно с учётом того, что играли в таком составе, и не просто играли, а бились. Стояли друг за друга и в целом горжусь командой и как мы выглядели. Бились и по праву можно сказать, что заслужили победу.

К сожалению, такое бывает, что удача была не нашей стороне. Но не будем её слишком рано использовать, оставим на финал», — приводит слова Щербенёва пресс-служба команды.

