«Оставим удачу на финал». Щербенёв — о поражении от ЦСКА на последней секунде

Российский баскетболист Александр Щербенёв, выступающий за команду «Зенит», высказался о поражении в центральном матче тура Единой лиги ВТБ в сезоне-2025/2026 с ЦСКА (85:86) на последней секунде.

«Обидно так проиграть в концовке особенно с учётом того, что играли в таком составе, и не просто играли, а бились. Стояли друг за друга и в целом горжусь командой и как мы выглядели. Бились и по праву можно сказать, что заслужили победу.

К сожалению, такое бывает, что удача была не нашей стороне. Но не будем её слишком рано использовать, оставим на финал», — приводит слова Щербенёва пресс-служба команды.