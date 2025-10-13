Скидки
Шей Гилджес-Александер заявил, что хочет быть лучше Коби Брайанта

Защитник клуба НБА «Оклахома-Сити Тандер» Шей Гилджес-Александер рассказал о своих спортивных амбициях и отношении к наследию легендарного Коби Брайанта.

«Я беру в руки баскетбольный мяч, чтобы быть лучшим. Если вы спрашиваете, хочу ли я быть лучше Коби, — конечно, хочу. Получится у меня это или нет, мы узнаем со временем», — приводит слова Гилджес-Александера NBACentral.

Шей в составе «Оклахомы» стал чемпионом североамериканской организации в сезоне-2024/2025. В финальной серии им противостояла «Индиана Пэйсерс». Команды провели семь встреч, по итогам которых «Оклахома» одержала победу в четырёх.

