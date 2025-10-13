Скидки
Баскетбол

«Оклахома» отчислила россиянина Виктора Лахина после недавнего подписания

«Оклахома» отчислила россиянина Виктора Лахина после недавнего подписания
Российский центровой Виктор Лахин больше не числится в составе «Оклахома-Сити Тандер». Об этом сообщает официальный сайт клуба. Игрок был подписан командой накануне.

Отчисление может означать, что клуб рассчитывает оставить Лахина как аффилированного игрока для фарм-команды в G-лиге.

В межсезонье команды НБА могут иметь до 21 игрока, но к началу сезона заявка сокращается до 15 человек. Игроки, от которых отказались, могут стать аффилированными — до четырёх баскетболистов направляются в фарм-клуб.

Решение о переходе остаётся за спортсменом: он может отказаться от фарм-клуба и найти контракт за границей или в другой команде НБА. Вероятно, «Тандер» уже договорились с Лахиным, что он продолжит карьеру в G-лиге, где начнёт сезон в составе «Оклахома-Сити Блю».

