Видео: топ-10 моментов игровой недели Единой лиги

Единая лига ВТБ — топ-10 моментов игровой недели

Пресс-служба Единой лиги ВТБ опубликовала видеоролик с лучшими 10 моментами игровой недели сезона-2025/2026, которая прошла в период с 6 по 12 октября.

Видео можно посмотреть на канале Единой лиги во «ВКонтакте». Права на видео принадлежат Единой лиге ВТБ.

Игроки, попавшие в топ-10 лучших моментов Единой лиги с 6 по 12 октября:

Антон Астапкович (ЦСКА);
Павел Савков (МБА-МАИ);
Ройс Хэмм («Локомотив-Кубань»)
Антониус Кливленд (ЦСКА);
Артем Клименко («Автодор»);
Си Джей Брайс, Маркус Бингэм (УНИКС);
Кирилл Попов («Пари Нижний Новгород»);
Александр Щербенёв, Алекс Пойтресс («Зенит»);
Террелл Картер («Бетсити Парма»);
Данил Певнев (МБА-МАИ).

Капитан ЦСКА добился особого достижения в Единой лиге. До него это удавалось лишь Шведу!
Капитан ЦСКА добился особого достижения в Единой лиге. До него это удавалось лишь Шведу!
«Оставим удачу на финал». Щербенёв — о поражении от ЦСКА на последней секунде
