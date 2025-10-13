Видео: топ-10 моментов игровой недели Единой лиги

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Пресс-служба Единой лиги ВТБ опубликовала видеоролик с лучшими 10 моментами игровой недели сезона-2025/2026, которая прошла в период с 6 по 12 октября.

Видео можно посмотреть на канале Единой лиги во «ВКонтакте». Права на видео принадлежат Единой лиге ВТБ.

Игроки, попавшие в топ-10 лучших моментов Единой лиги с 6 по 12 октября:

Антон Астапкович (ЦСКА);

Павел Савков (МБА-МАИ);

Ройс Хэмм («Локомотив-Кубань»)

Антониус Кливленд (ЦСКА);

Артем Клименко («Автодор»);

Си Джей Брайс, Маркус Бингэм (УНИКС);

Кирилл Попов («Пари Нижний Новгород»);

Александр Щербенёв, Алекс Пойтресс («Зенит»);

Террелл Картер («Бетсити Парма»);

Данил Певнев (МБА-МАИ).