Впервые в истории НБА сразу три брата в одной команде. Алекс Адетокунбо — в «Милуоки»

Команда Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Милуоки Бакс» подписала контракт с 24-летним Алексом Адетокунбо, сообщил авторитетный инсайдер ESPN Шэмс Чарания.

Таким образом, Алекс присоединился в составе «Бакс» к двум своим старшим братьям — Таннасису и Яннису Адетокунбо.

«Милуоки Бакс» подписывает двусторонний контракт с Алексом Адетокунбо, который присоединяется к старшим братьям Яннису и Таннасису, сообщает ESPN со ссылкой на Алекса Сарациса из Octagon. Это первый случай в истории НБА, когда три брата заключили действующие контракты с одной и той же командой», — написал Чарания в социальной сети Х.