Кавай Леонард отметил важность центрового Брука Лопеса для «Клипперс»

Форвард «Лос-Анджелес Клипперс» Кавай Леонард высказался о значении нового центрового команды Брука Лопеса, отметив его игровые качества и влияние на атмосферу в раздевалке. По словам игрока, присутствие Лопеса облегчает игру команды на позиции пятого номера.

«Мне нравится, что у нас есть центровой с броском. И нам не нужно ставить игрока ростом 201-203 см, чтобы заполнить позицию пятого номера. Брук может набирать очки в матчах с более маленькими или такими же по размеру соперниками в «посте». Он отлично справляется… Настоящий ветеран. С ним приятно общаться. Он знает, как привнести юмор в раздевалку. Это необходимо по ходу сезона, потому что скучных дней бывает много. Нужна эта командная сплочённость и кто-то, кто может рассмешить», – приводит слова Леонарда журналист Джоуи Линн на своей странице в социальной сети.