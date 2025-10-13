«Леброн был на площадке каждый день». Редик — о травме Джеймса

Главный тренер команды НБА «Лос-Анджелес Лейкерс» Джей Джей Редик высказался о травме 40-летнего форварда и четырёхкратного чемпиона Леброна Джеймса.

«Леброн был на площадке каждый день. Мы знали, что у него есть проблема с седалищным нервом. Надеемся, что он скоро вернётся. Такие вещи могут быстро не пройти. Мы знали об этом, отправляясь в тренировочный лагерь, так что это ничего не изменило ни в том, как мы хотим тренироваться, ни в том, какова наша философия проведения предсезонных игр», — приводит слова Редика издание Orange County Register.

Из-за защемления седалищного нерва Леброн впервые в карьере пропустит начало сезона.