Все новости
Главная Баскетбол Новости

Инсайдер назвал дату дебютной игры Дончича за «Лейкерс» в предсезонном матче

Инсайдер назвал дату дебютной игры Дончича за «Лейкерс» в предсезонном матче
Комментарии

26-летний словенский звёздный разыгрывающий защитник Лука Дончич, представляющий команду НБА «Лос-Анджелес Лейкерс», может выйти на площадку в ночь на 15 октября в матче с «Финикс Санз», сообщил инсайдер ESPN Дэйв Макменамин.

НБА — предсезонные матчи
15 октября 2025, среда. 05:00 МСК
Финикс Санз
Финикс
Не начался
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
«Лука Дончич планирует сыграть во вторник в Финиксе с «Санз», сообщил ESPN источник. Это будет предсезонный дебют Дончича. Тренер «Лейкерс» Джей Джей Редик сказал, что Дончич примет участие в двух из трёх последних предсезонных матчах», — написал Макменамин в социальной сети Х.

Ранее главный тренер «озёрников» Джей Джей Редик высказался о травме 40-летнего форварда Леброна Джеймса.

