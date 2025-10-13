Инсайдер назвал дату дебютной игры Дончича за «Лейкерс» в предсезонном матче
26-летний словенский звёздный разыгрывающий защитник Лука Дончич, представляющий команду НБА «Лос-Анджелес Лейкерс», может выйти на площадку в ночь на 15 октября в матче с «Финикс Санз», сообщил инсайдер ESPN Дэйв Макменамин.
«Лука Дончич планирует сыграть во вторник в Финиксе с «Санз», сообщил ESPN источник. Это будет предсезонный дебют Дончича. Тренер «Лейкерс» Джей Джей Редик сказал, что Дончич примет участие в двух из трёх последних предсезонных матчах», — написал Макменамин в социальной сети Х.
Ранее главный тренер «озёрников» Джей Джей Редик высказался о травме 40-летнего форварда Леброна Джеймса.
