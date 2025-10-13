Скидки
Главный тренер «Енисея»: я не слишком оптимистично настроен перед игрой с УНИКСом

Главный тренер «Енисея»: я не слишком оптимистично настроен перед игрой с УНИКСом
Главный тренер баскетбольного клуба «Енисей» Йовица Арсич поделился ожиданиями перед предстоящей игрой против казанского УНИКСа в рамках регулярного чемпионата Единой лиги. Он пройдёт завтра, 14 октября.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
14 октября 2025, вторник. 15:30 МСК
Енисей
Красноярск
Не начался
УНИКС
Казань
«УНИКС – очень талантливая команда с прекрасно укомплектованным составом. Они подписали игроков, способных выступать на разных позициях, что делает их атаку разнообразной, а защиту – безупречной, без слабых звеньев. Кроме того, команда начала сезон без поражений.

С учётом травм некоторых наших игроков я не слишком оптимистично настроен перед этой игрой. Тем не менее, я верю, что с поддержкой болельщиков мы сможем показать себя лучше, чем в предыдущих матчах, и сделаем всё возможное, чтобы порадовать их интересной игрой», — приводит слова Арсича официальный телеграм-канал БК «Енисей».

