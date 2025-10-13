Каннингем: чувствую уверенность и комфорт в своей игре

24-летний разыгрывающий «Детройта» американец Кейд Каннингем сосредоточился на улучшении бросков с дистанции в межсезонье. Игрок активно тренирует трёхочковые с ведения, стремясь увеличить их количество и качество в новом сезоне.

«Хочу чаще бросать из-за дуги — но только максимально качественные броски. Чувствую уверенность и комфорт в своей игре», — приводит слова Каннингема The Athletic.

В первых двух играх предсезонки Каннингем набирал в среднем 23 очка при 64-процентной реализации с игры, делал по 5 передач, 4,5 подбора и 2 перехвата, реализовав четыре из восьми трехочковых.

Материалы по теме NBC Sports спрогнозировал топ-25 игроков НБА в 2030 году

Достижения сборных России по баскетболу: