Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Каннингем: чувствую уверенность и комфорт в своей игре

Каннингем: чувствую уверенность и комфорт в своей игре
Комментарии

24-летний разыгрывающий «Детройта» американец Кейд Каннингем сосредоточился на улучшении бросков с дистанции в межсезонье. Игрок активно тренирует трёхочковые с ведения, стремясь увеличить их количество и качество в новом сезоне.

«Хочу чаще бросать из-за дуги — но только максимально качественные броски. Чувствую уверенность и комфорт в своей игре», — приводит слова Каннингема The Athletic.

В первых двух играх предсезонки Каннингем набирал в среднем 23 очка при 64-процентной реализации с игры, делал по 5 передач, 4,5 подбора и 2 перехвата, реализовав четыре из восьми трехочковых.

Материалы по теме
NBC Sports спрогнозировал топ-25 игроков НБА в 2030 году

Достижения сборных России по баскетболу:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android