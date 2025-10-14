«За столько лет ни одного игрока!» Тренер раскритиковал баскетбольную академию «Зенита»

Один из специалистов городской системы детско-юношеского баскетбола Санкт-Петербурга, пожелавший остаться неназванным, высказался о баскетбольной академии «Зенита». По словам тренера, академия фактически работает формально, а не на результат.

«Все сильные ребята, кого можно было взять, пришли из других школ. А своих не подготовили. И это общая беда. Когда-то чемпионаты строились так, чтобы воспитывать игроков для сборной. Сейчас другая логика. Все говорят, что в Лиге ВТБ не готовят игроков, что это задача федерации и клубов. Только заниматься этим никто не хочет.

Формально она [академия] есть, тренировки, турниры — всё вроде бы проходит. Но где результат? За столько лет ни одного игрока сборной — ни одного! — кто бы закрепился в «Зените», — приводит слова тренера «Фонтанка».

