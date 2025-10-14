Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Енисей — УНИКС. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
15:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«За столько лет ни одного игрока!» Тренер раскритиковал баскетбольную академию «Зенита»

«За столько лет ни одного игрока!» Тренер раскритиковал баскетбольную академию «Зенита»
Аудио-версия:
Комментарии

Один из специалистов городской системы детско-юношеского баскетбола Санкт-Петербурга, пожелавший остаться неназванным, высказался о баскетбольной академии «Зенита». По словам тренера, академия фактически работает формально, а не на результат.

«Все сильные ребята, кого можно было взять, пришли из других школ. А своих не подготовили. И это общая беда. Когда-то чемпионаты строились так, чтобы воспитывать игроков для сборной. Сейчас другая логика. Все говорят, что в Лиге ВТБ не готовят игроков, что это задача федерации и клубов. Только заниматься этим никто не хочет.

Формально она [академия] есть, тренировки, турниры — всё вроде бы проходит. Но где результат? За столько лет ни одного игрока сборной — ни одного! — кто бы закрепился в «Зените», — приводит слова тренера «Фонтанка».

Сейчас читают:
Уход из «Зенита», пробитый потолок и обращение к ЦСКА. Интервью с Винсом Хантером
Эксклюзив
Уход из «Зенита», пробитый потолок и обращение к ЦСКА. Интервью с Винсом Хантером

Российские баскетболисты за рубежом:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android