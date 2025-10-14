Тренер — о легионерах «Зенита»: в НБА таскали бы ящики с пивом, а у нас — миллионеры

Один из тренеров, пожелавший остаться неназванным, раскритиковал политику петербургского «Зенита» в отношении легионеров и наставников-иностранцев. По мнению специалиста, для тренеров, которые приехали из-за рубежа, важен в первую очередь результат, а не развитие молодых российских баскетболистов.

«Когда тренирует испанец или серб, ему неинтересно растить российских игроков. Зачем ему это? У него свои задачи — выиграть сезон, показать результат.

А если наш парень заиграет, потом выйдет против его сборной — зачем ему это надо? Он лучше возьмёт своих, проверенных, пусть даже среднего уровня. В НБА эти ребята таскали бы ящики с пивом, а у нас — миллионеры», — приводит слова тренера издание «Фонтанка».

