Енисей — УНИКС. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
15:30 Мск
Главная Баскетбол Новости

Тренер — о легионерах «Зенита»: в НБА таскали бы ящики с пивом, а у нас — миллионеры

Аудио-версия:
Один из тренеров, пожелавший остаться неназванным, раскритиковал политику петербургского «Зенита» в отношении легионеров и наставников-иностранцев. По мнению специалиста, для тренеров, которые приехали из-за рубежа, важен в первую очередь результат, а не развитие молодых российских баскетболистов.

«Когда тренирует испанец или серб, ему неинтересно растить российских игроков. Зачем ему это? У него свои задачи — выиграть сезон, показать результат.

А если наш парень заиграет, потом выйдет против его сборной — зачем ему это надо? Он лучше возьмёт своих, проверенных, пусть даже среднего уровня. В НБА эти ребята таскали бы ящики с пивом, а у нас — миллионеры», — приводит слова тренера издание «Фонтанка».

Уход из «Зенита», пробитый потолок и обращение к ЦСКА. Интервью с Винсом Хантером

Винс Картер даёт наставления Егору Дёмину:

