«Мне терять нечего». Заслуженный тренер СССР ответил на вопрос про академию «Зенита»

Заслуженный тренер СССР и России Сергей Зозулин ответил на вопрос по поводу отсутствия петербургских воспитанников в составе «Зенита». По мнению специалиста, ситуация связана не только с работой академии, но и с системными ошибками, сложившимися в российском баскетболе за последние годы.

«Мне терять нечего. Это не только проблема академии. Когда ушёл баскетбольный «Спартак», переход к «Зениту» случился фактически из подмосковного «Триумфа», а не из питерской школы. Вначале там работали хорошие специалисты — Спиридонов, Карасёв. Было много молодых ребят, которые играли. Но потом пришла волна, где ставка пошла на легионеров. Даже директором по международным связям поставили иностранца, хотя этих связей уже семь лет нет.

Посмотрите: в ЦСКА за последние годы вырос только один игрок — Ухов. И то ему уже за тридцать. Остальные пришли со стороны. Такая же история и в Петербурге. Это не вина одного клуба, это диагноз системы», — приводит слова Зозулина «Фонтанка».

