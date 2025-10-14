Зозулин назвал единственную команду России с полноценной вертикалью развития баскетбола

Заслуженный тренер СССР и Российской Федерации Сергей Зозулин поделился мыслями о проблеме отсутствия в клубах Единой лиги воспитанников их баскетбольных академий.

Специалист высказал мнение, что в России есть фактически лишь одна команда, которая выстроила полноценную вертикаль развития баскетбола —краснодарский «Локомотив-Кубань».

«В Краснодаре есть база, система, условия. У других — нет. УНИКС начинал что-то делать, я сам там работал, привозил ребят, но это не стало постоянной практикой. А ведь талантливых людей у нас очень много — их просто нужно вовремя направить», — приводит слова Зозулина «Фонтанка».

