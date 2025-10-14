Сергей Зозулин ответил, каким должен быть лимит на легионеров в Единой лиге

Заслуженный тренер СССР и Российской Федерации Сергей Зозулин поделился мнением о проблеме отсутствия в российских командах большого числа воспитанников их академий.

«Когда мы добивались успехов, на площадке обязательно играли два российских игрока. Именно тогда мы стали чемпионами Европы и бронзовыми призёрами Олимпиады. Сейчас таких правил нет, и результат налицо.

Думаю, нужно возвращаться к системе «два россиянина, три легионера», а потом — три на два. И только когда появится конкуренция, можно будет снимать ограничения», — приводит слова Зозулина «Фонтанка».

Достижения сборных России по баскетболу: