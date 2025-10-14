Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Фенербахче Стамбул — Дубай Баскетбол. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Подумал: слава богу». Американец Хантер назвал событие, которое приветствовал в России

«Подумал: слава богу». Американец Хантер назвал событие, которое приветствовал в России
Аудио-версия:
Комментарии

Американский новичок «Локомотива-Кубань» Винс Хантер ответил на вопрос по поводу краснодарского аэропорта. Когда спортсмен подписывал контракт с железнодорожниками, воздушная гавань в Краснодаре ещё была закрыта. В сентябре аэропорт Краснодара стал вновь открыт для рейсов после более чем трехлетнего перерыва.

«Я играю в Европе уже 11 лет, и каких только поездок за это время ни видел. Сложная логистика для меня не особо важная вещь, хотя, конечно, где-то и мелькала мысль о бесконечных поездках. Но я знаю, что в «Локомотиве» уже научились с этим справляться, так что всерьёз не переживал.

Когда аэропорт открыли, я подумал: слава богу. Очень обрадовался. Понял, что это знак, свидетельство того, что моё решение продолжить карьеру в «Локомотиве» было правильным», – сказал Хантер в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Зотеевым.

Материалы по теме
Уход из «Зенита», пробитый потолок и обращение к ЦСКА. Интервью с Винсом Хантером
Эксклюзив
Уход из «Зенита», пробитый потолок и обращение к ЦСКА. Интервью с Винсом Хантером

Дёмин проводит индивидуальные тренировки перед дебютом в НБА:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android