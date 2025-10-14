«Подумал: слава богу». Американец Хантер назвал событие, которое приветствовал в России

Американский новичок «Локомотива-Кубань» Винс Хантер ответил на вопрос по поводу краснодарского аэропорта. Когда спортсмен подписывал контракт с железнодорожниками, воздушная гавань в Краснодаре ещё была закрыта. В сентябре аэропорт Краснодара стал вновь открыт для рейсов после более чем трехлетнего перерыва.

«Я играю в Европе уже 11 лет, и каких только поездок за это время ни видел. Сложная логистика для меня не особо важная вещь, хотя, конечно, где-то и мелькала мысль о бесконечных поездках. Но я знаю, что в «Локомотиве» уже научились с этим справляться, так что всерьёз не переживал.

Когда аэропорт открыли, я подумал: слава богу. Очень обрадовался. Понял, что это знак, свидетельство того, что моё решение продолжить карьеру в «Локомотиве» было правильным», – сказал Хантер в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Зотеевым.

