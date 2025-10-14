«Майами» с Голдиным проиграл «Атланте» в овертайме предсезонного матча НБА

Завершился предсезонный матч НБА, в котором «Атланта Хоукс» принимал «Майами Хит». Встреча прошла в Атланте на стадионе «Стэйт Фарм-Арена» и закончилась победой хозяев со счётом 119:118.

Самым результативным в составе «Атланты» стал Джейкоб Топпин, который записал в свой актив 26 очков.

Лучшую результативность в «Майами» показали Норман Пауэлл, Итан Томпсон и Джейми Макез, которые набрали по 17 очков. В этой встрече в составе «Майами» принял участие российский центровой Владислав Голдин. Он провёл на площадке 11 минут и 41 секунду и сделал пять подборов.

Напомним, Голдин не был выбран на драфте Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2025 года, но подписал с «Майами» двусторонний контракт. В настоящий момент баскетболисту 24 года.