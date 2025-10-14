Скидки
Енисей — УНИКС. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
15:30 Мск
Главная Баскетбол Новости

Атланта – Майами, результат матча 14 октября 2024, счет 119:118, предсезонный матч НБА

«Майами» с Голдиным проиграл «Атланте» в овертайме предсезонного матча НБА
Завершился предсезонный матч НБА, в котором «Атланта Хоукс» принимал «Майами Хит». Встреча прошла в Атланте на стадионе «Стэйт Фарм-Арена» и закончилась победой хозяев со счётом 119:118.

НБА — предсезонные матчи
14 октября 2025, вторник. 01:00 МСК
Атланта Хоукс
Атланта
Окончен
119 : 118
ОТ
Майами Хит
Майами
Атланта Хоукс: Топпин - 26, Хьюстан - 21, Newell - 19, Butler - 18, Durisic - 7, Крейчи - 7, Бэсси - 7, Уоллес - 5, Ндиайе - 5, Данте - 4, Джонсон, Кеннард, Smith, Дэниэлс, Александер-Уолкер, Порзингис, Рисашер, Янг, Walker, Оконгву, Гуйе
Майами Хит: Жакез-мл. - 17, Пауэлл - 17, Томпсон - 17, Адебайо - 13, Митчелл - 10, Джонсон - 8, Уэр - 6, Уиггинс - 6, Madsen - 6, Ачиува - 4, Gardner - 4, Фонтеккио - 4, Ларссон - 3, Смит - 3, Розир, Йович, Хироу, Янг, Якуционис, Dainja, Goldin

Самым результативным в составе «Атланты» стал Джейкоб Топпин, который записал в свой актив 26 очков.

Лучшую результативность в «Майами» показали Норман Пауэлл, Итан Томпсон и Джейми Макез, которые набрали по 17 очков. В этой встрече в составе «Майами» принял участие российский центровой Владислав Голдин. Он провёл на площадке 11 минут и 41 секунду и сделал пять подборов.

Напомним, Голдин не был выбран на драфте Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2025 года, но подписал с «Майами» двусторонний контракт. В настоящий момент баскетболисту 24 года.

