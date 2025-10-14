«Бруклин» отчислил двух баскетболистов

Руководство «Бруклин Нетс» приняло решение прекратить сотрудничество с двумя форвардами — Дэриком Миллер-Уайтхэдом и Дрю Тимми. Об этом североамериканский журналист и инсайдер HoopsHype Майкл Скотто на своей страничке в социальной сети X.

21-летний Миллер-Уайтхэд, выбранный «Бруклином» под 22-м номером в первом раунде драфта 2023 года, имел гарантированный контракт на сумму $ 3,3 млн. После последних решений зарплатная ведомость «Нетс» превысила минимально допустимый порог на $ 161 тыс.

Отметим, что теперь клубу необходимо до следующего вторника не только сохранить платёжную ведомость выше этой отметки, но и сократить состав на одного игрока.