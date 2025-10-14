Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Уралмаш — Автодор. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
17:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Форвард «Атланты» исполнил победный трёхочковый бросок в предсезонном матче с «Майами»

Форвард «Атланты» исполнил победный трёхочковый бросок в предсезонном матче с «Майами»
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 14 октября, завершился очередной матч в рамках предсезонной подготовки Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) сезона-2025/2026, в котором «Атланта Хоукс» принимала «Майами ХИт». Игра завершилась со счётом 119:118 ОТ в пользу домашней команды.

НБА — предсезонные матчи
14 октября 2025, вторник. 01:00 МСК
Атланта Хоукс
Атланта
Окончен
119 : 118
ОТ
Майами Хит
Майами
Атланта Хоукс: Топпин - 26, Хьюстан - 21, Newell - 19, Butler - 18, Durisic - 7, Крейчи - 7, Бэсси - 7, Уоллес - 5, Ндиайе - 5, Данте - 4, Джонсон, Кеннард, Smith, Дэниэлс, Александер-Уолкер, Порзингис, Рисашер, Янг, Walker, Оконгву, Гуйе
Майами Хит: Жакез-мл. - 17, Пауэлл - 17, Томпсон - 17, Адебайо - 13, Митчелл - 10, Джонсон - 8, Уэр - 6, Уиггинс - 6, Madsen - 6, Ачиува - 4, Gardner - 4, Фонтеккио - 4, Ларссон - 3, Смит - 3, Розир, Йович, Хироу, Янг, Якуционис, Dainja, Goldin

Форвард «Атланты» Калеб Хьюстан отметился победным трёхочковым броском — за 19 секунд до окончания первого овертайма, когда «Майами» вёл 118:116, их игроки допустили потерю, чем воспользовались «Хоукс», выйдя вперёд в ответной атаке.

Видео можно посмотреть на канале Atlanta Hawks в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Кроме того, в составе «Майами» в этом матче сыграл 24-летний россиянин Владислав Голдин, который провёл на площадке почти 12 минут, сделав пять подборов и один блок-шот.

Сейчас читают:
В НБА теперь трое россиян. Но не нужно обольщаться, по сути — всего лишь один
В НБА теперь трое россиян. Но не нужно обольщаться, по сути — всего лишь один
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android