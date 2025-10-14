Форвард «Атланты» исполнил победный трёхочковый бросок в предсезонном матче с «Майами»

Сегодня, 14 октября, завершился очередной матч в рамках предсезонной подготовки Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) сезона-2025/2026, в котором «Атланта Хоукс» принимала «Майами ХИт». Игра завершилась со счётом 119:118 ОТ в пользу домашней команды.

Форвард «Атланты» Калеб Хьюстан отметился победным трёхочковым броском — за 19 секунд до окончания первого овертайма, когда «Майами» вёл 118:116, их игроки допустили потерю, чем воспользовались «Хоукс», выйдя вперёд в ответной атаке.

Видео можно посмотреть на канале Atlanta Hawks в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Кроме того, в составе «Майами» в этом матче сыграл 24-летний россиянин Владислав Голдин, который провёл на площадке почти 12 минут, сделав пять подборов и один блок-шот.