Леброн рассказал, как жёстко предупредил финансового консультанта о попытке кражи денег

Звёздный лёгкий форвард и один из лидеров «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс, чьё состояние Forbes оценивает в $ 1,3 млрд, поделился историей о том, как предупредил своего финансового консультанта о потенциальных махинациях с его деньгами.

«Первое, что я ему сказал, когда он захотел заняться управлением моими финансами: если, брат, ты украдёшь мои деньги или если я окажусь на мели по твоей вине, предупреждаю сразу — для тебя это плохо кончится», — цитирует Джеймса People.

Стоит отметить, что предстоящий сезон НБА станет для 40-летнего баскетболиста уже 23-м в его профессиональной карьере, что установит новый рекорд в истории лиги. В декабре Леброну исполнится 41 год.