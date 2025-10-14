Предсезонка НБА: результаты 14 октября

Сегодня, 14 октября, в рамках предсезонной подготовки к новому сезону-2025/2026 Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) прошли пять матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их результатами.

Предсезонные матчи НБА — результаты 14 октября

«Атланта Хоукс» — «Майами Хит» — 119:118 ОТ.

«Индиана Пэйсерс» — «Сан-Антонио Спёрс» — 108:124.

«Нью-Йорк Никс» — «Вашингтон Уизардс» — 103:120.

«Миннесота Тимбервулвз» — «Гуанчжоу Лунг Лайонс» — 134:74.

«Юта Джаз» — «Даллас Маверикс» — 101:114.

Напомним, начало регулярного чемпионата запланировано на ночь с 21 на 22 октября. В этот день пройдут две встречи: «Оклахома-Сити Тандер» примет «Хьюстон Рокетс» (2:30 мск), а «Лос-Анджелес Лейкерс» сыграет с «Голден Стэйт Уорриорз» (5:00 мск).