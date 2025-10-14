Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Бавария Мюнхен — Олимпия Милан. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Расписание матчей баскетбольной Единой лиги – 2025/2026 на 14 октября

Единая лига: расписание матчей 14 октября
Комментарии

Сегодня, 14 октября, запланирован очередной игровой день сезона-2025/2026 Единой лиги ВТБ. В общей сложности в рамках регулярного чемпионата состоится два матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием дня.

Единая лига. Расписание на 14 октября:

15:30 мск – «Енисей» – УНИКС;
17:30 мск – «Уралмаш» – «Автодор».

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
14 октября 2025, вторник. 15:30 МСК
Енисей
Красноярск
Не начался
УНИКС
Казань
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
14 октября 2025, вторник. 17:30 МСК
Уралмаш
Екатеринбург
Не начался
Автодор
Саратов
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Напомним, лидером сезона является УНИКС, одержавший победы в трёх матчах. На втором месте МБА-МАИ. В активе московской команды три победы и одно поражение. Замыкает тройку сильнейших «Локомотив-Кубань», у которого та же разница побед и поражений, что и у МБА-МАИ.

Календарь Единой лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Единой лиги сезона-2025/2026
Материалы по теме
Молодёжку «Зенита» жёстко раскритиковали. Оцениваем, насколько это обоснованно и уместно
Молодёжку «Зенита» жёстко раскритиковали. Оцениваем, насколько это обоснованно и уместно

Главные спортивные новости дня:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android