Единая лига: расписание матчей 14 октября
Поделиться
Сегодня, 14 октября, запланирован очередной игровой день сезона-2025/2026 Единой лиги ВТБ. В общей сложности в рамках регулярного чемпионата состоится два матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием дня.
Единая лига. Расписание на 14 октября:
15:30 мск – «Енисей» – УНИКС;
17:30 мск – «Уралмаш» – «Автодор».
Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
14 октября 2025, вторник. 15:30 МСК
Енисей
Красноярск
Не начался
УНИКС
Казань
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
14 октября 2025, вторник. 17:30 МСК
Уралмаш
Екатеринбург
Не начался
Автодор
Саратов
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Напомним, лидером сезона является УНИКС, одержавший победы в трёх матчах. На втором месте МБА-МАИ. В активе московской команды три победы и одно поражение. Замыкает тройку сильнейших «Локомотив-Кубань», у которого та же разница побед и поражений, что и у МБА-МАИ.
Материалы по теме
Главные спортивные новости дня:
Комментарии
- 14 октября 2025
-
10:16
-
10:00
-
09:30
-
08:00
-
07:35
-
06:30
-
05:58
-
05:40
-
05:00
-
04:49
-
04:39
-
04:04
-
03:45
-
03:00
- 13 октября 2025
-
23:53
-
23:27
-
22:31
-
21:34
-
21:14
-
20:51
-
19:50
-
19:14
-
19:08
-
18:59
-
18:12
-
17:46
-
17:43
-
17:03
-
16:32
-
16:05
-
15:30
-
14:35
-
14:19
-
13:59
-
13:13