Единая лига: расписание матчей 14 октября

Сегодня, 14 октября, запланирован очередной игровой день сезона-2025/2026 Единой лиги ВТБ. В общей сложности в рамках регулярного чемпионата состоится два матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием дня.

Единая лига. Расписание на 14 октября:

15:30 мск – «Енисей» – УНИКС;

17:30 мск – «Уралмаш» – «Автодор».

Напомним, лидером сезона является УНИКС, одержавший победы в трёх матчах. На втором месте МБА-МАИ. В активе московской команды три победы и одно поражение. Замыкает тройку сильнейших «Локомотив-Кубань», у которого та же разница побед и поражений, что и у МБА-МАИ.

