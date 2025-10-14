Евролига: расписание матчей 14 октября
Во вторник, 14 октября, пройдёт очередной игровой день регулярного чемпионата Евролиги. В общей сложности на эту дату запланировано пять матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их расписанием.
Евролига. Расписание регулярного чемпионата на 14 октября (время — московское):
20:00. «Маккаби» Тель-Авив — «Барселона»;
20:45. «Фенербахче» — «Дубай»;
21:00. «Црвена Звезда» — «Жальгирис»;
21:15. «Олимпиакос» — «Анадолу Эфес»;
21:30. «Бавария» — «Олимпия».
Напомним, чемпионом Евролиги в прошлом сезоне стал турецкий клуб «Фенербахче», победивший «Монако» (81:70). Обладателем бронзовых наград стал «Олимпиакос». В матче за третье место он оказался сильнее другого греческого клуба «Панатинаикос» (97:93).
