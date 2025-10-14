Скидки
Бавария Мюнхен — Олимпия Милан. Прямая трансляция
21:30 Мск
Главная Баскетбол Новости

Расписание матчей баскетбольной Евролиги – 2025/2026 на 14 октября

Евролига: расписание матчей 14 октября
Аудио-версия:
Во вторник, 14 октября, пройдёт очередной игровой день регулярного чемпионата Евролиги. В общей сложности на эту дату запланировано пять матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их расписанием.

Евролига. Расписание регулярного чемпионата на 14 октября (время — московское):

20:00. «Маккаби» Тель-Авив — «Барселона»;
20:45. «Фенербахче» — «Дубай»;
21:00. «Црвена Звезда» — «Жальгирис»;
21:15. «Олимпиакос» — «Анадолу Эфес»;
21:30. «Бавария» — «Олимпия».

Евролига . Регулярный чемпионат. 4-й тур
14 октября 2025, вторник. 20:00 МСК
Маккаби Т-А
Тель-Авив, Израиль
Не начался
Барселона
Барселона, Испания
Евролига . Регулярный чемпионат. 4-й тур
14 октября 2025, вторник. 20:45 МСК
Фенербахче
Стамбул, Турция
Не начался
Дубай
Дубай, ОАЭ
Евролига . Регулярный чемпионат. 4-й тур
14 октября 2025, вторник. 21:00 МСК
Црвена Звезда
Белград, Сербия
Не начался
Жальгирис
Каунас, Литва
Евролига . Регулярный чемпионат. 4-й тур
14 октября 2025, вторник. 21:15 МСК
Олимпиакос
Пирей, Греция
Не начался
Анадолу Эфес
Стамбул, Турция
Евролига . Регулярный чемпионат. 4-й тур
14 октября 2025, вторник. 21:30 МСК
Бавария
Мюнхен, Германия
Не начался
Олимпия
Милан, Италия
Напомним, чемпионом Евролиги в прошлом сезоне стал турецкий клуб «Фенербахче», победивший «Монако» (81:70). Обладателем бронзовых наград стал «Олимпиакос». В матче за третье место он оказался сильнее другого греческого клуба «Панатинаикос» (97:93).

Календарь Евролиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Евролиги сезона-2025/2026
Главные новости дня:

Новости. Баскетбол
