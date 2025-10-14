Расписание матчей Еврокубка на 14 октября
Поделиться
Во вторник, 14 октября, состоятся три матча 3-го тура сезона-2025/2026 Еврокубка. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их расписанием.
Еврокубок. Расписание матчей на 14 октября:
19:00 мск – «Тюрк Телеком» – «Будучность»;
19:30 мск – «Цедевита-Олимпия» – «Арис»;
20:30 мск – «Гамбург Тауэрс» – «Бахчешехир».
Еврокубок . Группа B. 3-й тур
14 октября 2025, вторник. 19:00 МСК
Тюрк Телеком
Анкара, Турция
Не начался
Будучность
Подгорица, Черногория
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Еврокубок . Группа A. 3-й тур
14 октября 2025, вторник. 19:30 МСК
Цедевита-Олимпия
Любляна, Словения
Не начался
Арис
Салоники, Греция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Еврокубок . Группа A. 3-й тур
14 октября 2025, вторник. 20:30 МСК
Гамбург Тауэрс
Гамбург, Германия
Не начался
Бахчешехир
Стамбул, Турция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Напомним, чемпионом Еврокубка в прошлом сезоне стал «Хапоэль» из Тель-Авива (Израиль). В финале израильский клуб встречался с испанской командой «Гран Канария» и победил в двух матчах.
Ранее известный комментатор Владимир Гомельский ответил, почему у «Црвены Звезды» и «Партизана» много американцев, а не сербов.
Материалы по теме
Комментарии
- 14 октября 2025
-
11:39
-
11:20
-
10:30
-
10:16
-
10:00
-
09:30
-
08:00
-
07:35
-
06:30
-
05:58
-
05:40
-
05:00
-
04:49
-
04:39
-
04:04
-
03:45
-
03:00
- 13 октября 2025
-
23:53
-
23:27
-
22:31
-
21:34
-
21:14
-
20:51
-
19:50
-
19:14
-
19:08
-
18:59
-
18:12
-
17:46
-
17:43
-
17:03
-
16:32
-
16:05
-
15:30
-
14:35