Расписание матчей Еврокубка на 14 октября

Во вторник, 14 октября, состоятся три матча 3-го тура сезона-2025/2026 Еврокубка. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их расписанием.

Еврокубок. Расписание матчей на 14 октября:

19:00 мск – «Тюрк Телеком» – «Будучность»;

19:30 мск – «Цедевита-Олимпия» – «Арис»;

20:30 мск – «Гамбург Тауэрс» – «Бахчешехир».

Напомним, чемпионом Еврокубка в прошлом сезоне стал «Хапоэль» из Тель-Авива (Израиль). В финале израильский клуб встречался с испанской командой «Гран Канария» и победил в двух матчах.

