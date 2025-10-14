Расписание матчей Еврокубка на 14 октября

Скидки
Бавария Мюнхен — Олимпия Милан. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
21:30 Мск
Главная Баскетбол Новости

Расписание матчей баскетбольного Еврокубка – 2025/2026 на 14 октября

Комментарии

Во вторник, 14 октября, состоятся три матча 3-го тура сезона-2025/2026 Еврокубка. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их расписанием.

Еврокубок. Расписание матчей на 14 октября:

19:00 мск – «Тюрк Телеком» – «Будучность»;
19:30 мск – «Цедевита-Олимпия» – «Арис»;
20:30 мск – «Гамбург Тауэрс» – «Бахчешехир».

Еврокубок . Группа B. 3-й тур
14 октября 2025, вторник. 19:00 МСК
Тюрк Телеком
Анкара, Турция
Не начался
Будучность
Подгорица, Черногория
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Еврокубок . Группа A. 3-й тур
14 октября 2025, вторник. 19:30 МСК
Цедевита-Олимпия
Любляна, Словения
Не начался
Арис
Салоники, Греция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Еврокубок . Группа A. 3-й тур
14 октября 2025, вторник. 20:30 МСК
Гамбург Тауэрс
Гамбург, Германия
Не начался
Бахчешехир
Стамбул, Турция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Напомним, чемпионом Еврокубка в прошлом сезоне стал «Хапоэль» из Тель-Авива (Израиль). В финале израильский клуб встречался с испанской командой «Гран Канария» и победил в двух матчах.
Ранее известный комментатор Владимир Гомельский ответил, почему у «Црвены Звезды» и «Партизана» много американцев, а не сербов.

Календарь Еврокубка сезона-2025/2026
Турнирная таблица Еврокубка сезона-2025/2026
Главные новости дня:

