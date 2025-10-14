Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Бавария Мюнхен — Олимпия Милан. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

ESPN раскрыл детали участия НБА в сделке «Клипперс» и Aspiration до скандала с Леонардом

ESPN раскрыл детали участия НБА в сделке «Клипперс» и Aspiration до скандала с Леонардом
Аудио-версия:
Комментарии

Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) в 2021 году рассмотрела и одобрила спонсорское соглашение на сумму $ 300 млн между «Лос-Анджелес Клипперс» и компанией Aspiration за несколько месяцев до того, как организация подписала отдельную сделку со звездой команды Каваем Леонардом. Об этом информирует ESPN со ссылкой на несколько источников.

По данным издания, «Клипперс» представили 23-летнее соглашение на утверждение в НБА до его объявления в сентябре 2021 года, как того требуют правила лиги, поскольку оно предусматривало нанесение логотипа спонсора на игровую форму. Сделка также включала размещение вывесок на новой арене клуба в Инглвуде, которая тогда ещё находилась на стадии строительства.

В апреле 2022 года Aspiration заключила отдельное соглашение с Леонардом на сумму $ 28 млн сроком на четыре года. Это партнёрство не подлежало проверке со стороны НБА, поскольку подобные контракты регулируются коллективным договором лиги.

Согласно источникам ESPN, лига расследует, нарушили ли «Клипперс» и владелец команды Стив Баллмер правила НБА, пытаясь обойти потолок зарплат и компенсировать Леонарду дополнительные суммы через внешние соглашения.

После появления обвинений комиссионер НБА Адам Сильвер сперва заявил, что «никогда ранее не слышал о компании Aspiration», но позднее уточнил, что «знает этот бренд».

Как отмечает журналист и подкастер Пабло Торре, в том же сентябре 2021 года Баллмер инвестировал $ 50 млн в Aspiration. Один из бывших сотрудников фирмы заявил Торре, что сделка с Леонардом «была создана для обхода потолка зарплат». В апреле 2022 года Aspiration заключила четырёхлетнее рекламное соглашение с Каваем на сумму $ 28 млн. По словам одного из бывших сотрудников компании, чьи слова приводил ранее Торре, сделка «была организована для обхода потолка зарплат».

Материалы по теме
Пример Леонарда и «Клипперс» — повод для наглости. Теперь все в НБА могут требовать больше
Пример Леонарда и «Клипперс» — повод для наглости. Теперь все в НБА могут требовать больше

Главные новости дня:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android