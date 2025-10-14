ESPN раскрыл детали участия НБА в сделке «Клипперс» и Aspiration до скандала с Леонардом

Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) в 2021 году рассмотрела и одобрила спонсорское соглашение на сумму $ 300 млн между «Лос-Анджелес Клипперс» и компанией Aspiration за несколько месяцев до того, как организация подписала отдельную сделку со звездой команды Каваем Леонардом. Об этом информирует ESPN со ссылкой на несколько источников.

По данным издания, «Клипперс» представили 23-летнее соглашение на утверждение в НБА до его объявления в сентябре 2021 года, как того требуют правила лиги, поскольку оно предусматривало нанесение логотипа спонсора на игровую форму. Сделка также включала размещение вывесок на новой арене клуба в Инглвуде, которая тогда ещё находилась на стадии строительства.

В апреле 2022 года Aspiration заключила отдельное соглашение с Леонардом на сумму $ 28 млн сроком на четыре года. Это партнёрство не подлежало проверке со стороны НБА, поскольку подобные контракты регулируются коллективным договором лиги.

Согласно источникам ESPN, лига расследует, нарушили ли «Клипперс» и владелец команды Стив Баллмер правила НБА, пытаясь обойти потолок зарплат и компенсировать Леонарду дополнительные суммы через внешние соглашения.

После появления обвинений комиссионер НБА Адам Сильвер сперва заявил, что «никогда ранее не слышал о компании Aspiration», но позднее уточнил, что «знает этот бренд».

Как отмечает журналист и подкастер Пабло Торре, в том же сентябре 2021 года Баллмер инвестировал $ 50 млн в Aspiration. Один из бывших сотрудников фирмы заявил Торре, что сделка с Леонардом «была создана для обхода потолка зарплат». В апреле 2022 года Aspiration заключила четырёхлетнее рекламное соглашение с Каваем на сумму $ 28 млн. По словам одного из бывших сотрудников компании, чьи слова приводил ранее Торре, сделка «была организована для обхода потолка зарплат».

