Грин и Кнехт устроили словесную перепалку в матче «Голден Стэйт» и «Лейкерс»

Форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин устроил словесную перепалку с игроком «Лос-Анджелес Лейкерс» Далтоном Кнехтом в предсезонном матче.

Во второй половине встречи, когда «озёрники» вели со счётом 71:59 и Деандре Эйтон встал на линию штрафных бросков, Грин и Кнехт оказались рядом и начали обмениваться репликами.

На видео, которое распространилось в Сети, слышно, как Грин произносит в адрес Кнехта следующие слова: «Обратись к кому-нибудь другому. Не пытайся меня задеть – тебя ведь обменяли и вернули обратно».

Напомним, матч завершился победой «Лейкерс» со счётом 126:116. На счету Грина два очка. Кнехт набрал 16 очков.

Главные новости дня: