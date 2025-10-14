Скидки
Баскетбол Новости

Грин и Кнехт устроили словесную перепалку в матче «Голден Стэйт» и «Лейкерс»

Грин и Кнехт устроили словесную перепалку в матче «Голден Стэйт» и «Лейкерс»
Комментарии

Форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин устроил словесную перепалку с игроком «Лос-Анджелес Лейкерс» Далтоном Кнехтом в предсезонном матче.

Во второй половине встречи, когда «озёрники» вели со счётом 71:59 и Деандре Эйтон встал на линию штрафных бросков, Грин и Кнехт оказались рядом и начали обмениваться репликами.

На видео, которое распространилось в Сети, слышно, как Грин произносит в адрес Кнехта следующие слова: «Обратись к кому-нибудь другому. Не пытайся меня задеть – тебя ведь обменяли и вернули обратно».

НБА — предсезонные матчи
13 октября 2025, понедельник. 04:30 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
126 : 116
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Лос-Анджелес Лейкерс: Ривз - 21, Кнехт - 16, Хатимура - 16, Эйтон - 14, Винсент - 13, Ларэвиа - 11, Джеймс - 7, Смит - 7, Вандербилт - 6, Хэйс - 5, Уильямс - 5, Davis Jr - 5, Колоко, Manon, Marciulionis, Уотсон, Клебер
Голден Стэйт Уорриорз: Подзиемски - 23, Джексон-Дэвис - 14, Куминга - 13, Пэйтон II - 11, Cryer - 11, Пост - 9, Спенсер - 8, Болден - 7, Хилд - 6, Richard - 5, Роу - 4, Сантос - 3, Грин - 2, Кинси

Напомним, матч завершился победой «Лейкерс» со счётом 126:116. На счету Грина два очка. Кнехт набрал 16 очков.

