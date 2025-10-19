Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Трансляция матчей игрового дня Мирового тура по баскетболу 3х3 в Макао начнется в 9:30

Начало прямой видеотрансляции матчей игрового дня Мирового тура по баскетболу 3х3 в Макао
Комментарии

19 октября в 9:30 мск на странице Okko на «Чемпионате» начнётся прямая трансляция матчей игрового дня Мирового тура по баскетболу 3х3, проходящего в Макао.

Смотрите матчи здесь:
Прямые трансляции спорта
Прямые трансляции спорта

Новый проект «Чемпионата» и Оkkо — это круглосуточный спортивный канал с сеткой вещания, программируемой искусственным интеллектом. На платформе также доступны первый на российском рынке раздел с коротким видеоконтентом в формате «сториз» и избранные статьи и видеообзоры спортивных событий.

В рамках проекта всем пользователям «Чемпионата» доступны прямые трансляции.

Ознакомиться с расписанием прямых трансляций на сайте «Чемпионата» можно по ссылке.

Сейчас читают:
В НБА теперь трое россиян. Но не нужно обольщаться, по сути — всего лишь один
В НБА теперь трое россиян. Но не нужно обольщаться, по сути — всего лишь один

Самый низкий баскетболист:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android