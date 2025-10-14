Владимиру Гомельскому задали вопрос, кто лучше — Никола Йокич или Арвидас Сабонис

Известный российский комментатор и эксперт Владимир Гомельский ответил на вопрос пользователя своего сайта относительно центрового «Денвер Наггетс» Николы Йокича и прославленного советского и литовского баскетболиста Арвидаса Сабониса.

– Кто, на ваш взгляд, лучше Йокич или Арвидас Сабонис?

– Оба гениальны. Для восстановления справедливости хочу напомнить следующие имена:

Билл Расселл и Билл Уолтон в НБА; Виктор Зубков и Александр Кандель в советском баскетболе; Крешимир Чосич в Югославии; Массимо Мазини и Дино Менегин в Италии; Луис Сантильяна в Испании. И, наверное, пропустил кого-нибудь из пасующих центров в других странах, – ответил Гомельский.

