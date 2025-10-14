Эксперт назвал игрока НБА, доставившего проблемы Николе Йокичу в предсезонке

Североамериканский журналист и инсайдер ESPN Брайан Уиндхорст отметил выступление центрового «Лос-Анджелес Клипперс» Ивицы Зубаца в предсезонном матче с «Денвер Наггетс» (102:94). Уиндхорст обратил внимание, как Зубац противостоял лидеру «Денвера» Николе Йокичу, похвалив хорвата.

«Ивица Зубац выглядел великолепно. В этой лиге нет никого, кто мог бы доставить Йокичу столько проблем, но из всех игроков, кто пытался, Зубац добился определённого успеха. Речь даже не об успехе, просто он хоть немного контролировал ситуацию. Зубац выглядел отлично», — сказал Уиндхорст на канале NBA on ESPN в YouTube.

