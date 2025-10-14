Скидки
21:30 Мск
Главная Баскетбол Новости

Эксперт назвал игрока НБА, доставившего проблемы Николе Йокичу в предсезонке

Североамериканский журналист и инсайдер ESPN Брайан Уиндхорст отметил выступление центрового «Лос-Анджелес Клипперс» Ивицы Зубаца в предсезонном матче с «Денвер Наггетс» (102:94). Уиндхорст обратил внимание, как Зубац противостоял лидеру «Денвера» Николе Йокичу, похвалив хорвата.

НБА — предсезонные матчи
13 октября 2025, понедельник. 04:30 МСК
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Окончен
94 : 102
Денвер Наггетс
Денвер
Лос-Анджелес Клипперс: Леонард - 17, Лопес - 15, Джонс - 12, Зубац - 11, Коллинс - 9, Браун - 6, Миллер - 5, Харден - 5, Кристи - 5, Niederhauser - 4, Данн - 3, Пол - 2, Престон, Poulakidas, Telfort, Sanders, Бил, Флауэрс, Богданович, Болдуин Мл., Батюм
Денвер Наггетс: Гордон - 18, Йокич - 12, Браун - 11, Jones - 11, Валанчюнас - 10, Уотсон - 9, Джонсон - 8, Маррей - 7, Строутер - 6, Пикетт - 5, Холмс - 2, Ннаджи - 2, Хардуэй-младший - 1, Тайсон, Bates, Браун, Эдвардс, Джонс, Браун

«Ивица Зубац выглядел великолепно. В этой лиге нет никого, кто мог бы доставить Йокичу столько проблем, но из всех игроков, кто пытался, Зубац добился определённого успеха. Речь даже не об успехе, просто он хоть немного контролировал ситуацию. Зубац выглядел отлично», — сказал Уиндхорст на канале NBA on ESPN в YouTube.

Главные новости дня:

