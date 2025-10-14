Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Бавария Мюнхен — Олимпия Милан. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Процесс по продаже клуба НБА «Портленд» завершён, названы детали — The Athletic

Процесс по продаже клуба НБА «Портленд» завершён, названы детали — The Athletic
Аудио-версия:
Комментарии

Владельцы женских команд «Портленд Файр» и «Портленд Торнс» отказались от иска против инвестора в сделке по покупке клуба НБА «Портленд Трэйл Блэйзерс». Как информирует The Athletic, окончание судебного разбирательства должно расчистить путь для группы во главе с миллиардером Томом Дандоном к покупке франшизы НБА.

«Мы рады, что достигли досудебного урегулирования, которое признаёт нашу позицию и одновременно сохраняет будущее баскетбола в Портленде. С нетерпением ждём совместной работы с «Трэйл Блэйзерс», – сказал представитель инвестиционной группы RAJ Sports.

RAJ Sports, управляемая Алексом и Лизой Бхатал Мередж, изначально подала иск против супружеской пары Эндрю и Пегги Чернг, владельцев сети ресторанов Panda Express, утверждая, что они нарушили эксклюзивное соглашение о совместной покупке клуба. По версии RAJ Sports, соглашение было подписано 24 июля 2025 года и стороны продолжали сотрудничать в течение лета, даже после появления новостей о том, что Дандон и его группа планируют приобрести «Трэйл Блэйзерс».

Однако 12 сентября, когда стало известно, что Дандон собирается купить команду, супружеская пара оказалась среди инвесторов Дандона. RAJ Sports обратилась в суд штата Делавэр с просьбой остановить участие Чернгов в сделке и получить временный запрет на продолжение покупки, но через 19 дней сняла иск «без ущерба для прав», фактически закрыв судебное разбирательство и свернув попытки самостоятельно купить клуб.

Дандон рассчитывает завершить сделку к весне 2026 года.

Материалы по теме
В НБА пришёл босс из НХЛ с твёрдой хваткой: любит контролировать всё и не тратить лишнего
В НБА пришёл босс из НХЛ с твёрдой хваткой: любит контролировать всё и не тратить лишнего

«Бруклин» показал бэкстейдж съёмок промо с Егором Дёминым:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android