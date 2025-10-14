Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Бавария Мюнхен — Олимпия Милан. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Айзея Томас назвал условие, при котором он был бы величайшим игроком НБА всех времён

Айзея Томас назвал условие, при котором он был бы величайшим игроком НБА всех времён
Комментарии

Двукратный участник Матча всех звёзд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Айзея Томас заявил, что мог бы стать величайшим игроком всех времён, если бы его рост составлял 193 см.

«Если бы я был шесть футов четыре дюйма (193 см), я был бы величайшим игроком всех времён. Я уже превзошёл игроков уровня Зала славы. Нет никакой возможности, чтобы парни ростом шесть футов три дюйма или шесть футов шесть дюймов смогли сделать то, что сделал я при росте пять футов девять дюймов (175 см). С этой точки зрения, я один из лучших», — приводит слова Томаса Basketball Sphere со ссылкой на его выступление в подкасте Got Stole.

Материалы по теме
В НБА теперь трое россиян. Но не нужно обольщаться, по сути — всего лишь один
В НБА теперь трое россиян. Но не нужно обольщаться, по сути — всего лишь один

Отец объяснил дочке, почему Джордан — величайший игрок в истории:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android