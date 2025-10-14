Айзея Томас назвал условие, при котором он был бы величайшим игроком НБА всех времён

Двукратный участник Матча всех звёзд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Айзея Томас заявил, что мог бы стать величайшим игроком всех времён, если бы его рост составлял 193 см.

«Если бы я был шесть футов четыре дюйма (193 см), я был бы величайшим игроком всех времён. Я уже превзошёл игроков уровня Зала славы. Нет никакой возможности, чтобы парни ростом шесть футов три дюйма или шесть футов шесть дюймов смогли сделать то, что сделал я при росте пять футов девять дюймов (175 см). С этой точки зрения, я один из лучших», — приводит слова Томаса Basketball Sphere со ссылкой на его выступление в подкасте Got Stole.

