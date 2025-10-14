Аренас указал на лицемерие в критике Леброна, напомнив о примере с Джорданом

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и трёхкратный участник Матча звёзд лиги Гилберт Аренас высказался в защиту форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса. Ранее Джеймс анонсировал «второе решение», оказавшееся в итоге рекламным ходом, в рамках которого Леброн объявил не о завершении карьеры или переходе в другую команду, а о партнёрстве с алкогольным брендом. Многие фанаты восприняли это как неудачный пиар, однако Аренас считает, что 39-летний ветеран имеет полное право на подобные проекты.

«Это уже 23-й год Леброна в лиге. Чего вы от него ждёте по сравнению с другими величайшими игроками? Карим Абдул-Джаббар, Майкл Джордан — все просто радовались, что они вообще выходили в зал, не говоря уже о тренировках. А Леброн всё ещё пашет на площадке. Он 22 года продвигает НБА, и теперь вдруг ему нельзя продвигать себя? Ну вы что, серьёзно? Все злятся на Брона за рекламу на его 23-м году в лиге, будто Майкл не продвигал Hanes, Gatorade и сигары. Великие не уходят на перерыв. Брон просто добавил бутылку в своё наследие», — сказал Аренас на видео на своей странице в социальных сетях.

Леброн Джеймс смазал несколько «трёшек»: