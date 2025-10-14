Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Бавария Мюнхен — Олимпия Милан. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Кейтлин Кларк была замечена в компании Тейлор Свифт на матче НФЛ

Кейтлин Кларк была замечена в компании Тейлор Свифт на матче НФЛ
Комментарии

Американская певица Тейлор Свифт посетила матч НФЛ между «Канзас-Сити Чифс», за который выступает её возлюбленный Трэвис Келси, и «Детройт Лайонс». На видео, которое распространилось в Сети, можно заметить, что компанию Свифт составила звезда женской НБА (WNBA) Кейтлин Кларк.

Во время первой четверти телекамеры показали Свифт в одной из лож стадиона — певица общалась с Кларк и обнимала отца Трэвиса, Эда. Это не первый случай, когда Свифт и Кларк вместе посещают матчи «Чифс»: ранее они наблюдали за победой команды в плей-офф с «Хьюстон Тексанс» в январе.

Материалы по теме
«Даже уборщик зарабатывал больше». Почему звёзды WNBA десятилетиями уезжали в Россию
«Даже уборщик зарабатывал больше». Почему звёзды WNBA десятилетиями уезжали в Россию

Кларк веселится в ночном клубе во время старта звёздного уикенда:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android