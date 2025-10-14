Кейтлин Кларк была замечена в компании Тейлор Свифт на матче НФЛ

Американская певица Тейлор Свифт посетила матч НФЛ между «Канзас-Сити Чифс», за который выступает её возлюбленный Трэвис Келси, и «Детройт Лайонс». На видео, которое распространилось в Сети, можно заметить, что компанию Свифт составила звезда женской НБА (WNBA) Кейтлин Кларк.

Во время первой четверти телекамеры показали Свифт в одной из лож стадиона — певица общалась с Кларк и обнимала отца Трэвиса, Эда. Это не первый случай, когда Свифт и Кларк вместе посещают матчи «Чифс»: ранее они наблюдали за победой команды в плей-офф с «Хьюстон Тексанс» в январе.

Кларк веселится в ночном клубе во время старта звёздного уикенда: