Гомельский ответил, должен ли Виктор Лахин вернуться в ЦСКА, если не получится в НБА

Авторитетный российский комментатор и эксперт Владимир Гомельский ответил на вопрос по поводу российского баскетболиста Виктора Лахина. Ранее стало известно, что команда НБА «Оклахома-Сити Тандер» отчислила российского спортсмена вскоре после подписания с ним контракта. У Гомельского поинтересовались, не стоит ли Лахину вернуться в ЦСКА, в молодёжных командах системы которого он играл.

«У игрока есть мечта. Давайте не будем мешать молодому человека пытаться её осуществить. Вот когда станет ясно, что не получается, тогда будет принято альтернативное решение», — написал Гомельский на своём официальном сайте.

Отметим, есть вероятность, что Виктор продолжит карьеру в фарм-команде «Оклахомы».

Российские баскетболисты за рубежом: