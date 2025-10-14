Скидки
Бавария Мюнхен — Олимпия Милан. Прямая трансляция
Баскетбол

Кармело Энтони рассказал о «другой личности» Майкла Джордана

Кармело Энтони рассказал о «другой личности» Майкла Джордана
Десятикратный участник Матча всех звёзд НБА Кармело Энтони поделился впечатлениями от встречи с Майклом Джорданом на Кубке Райдера (турнир по гольфу. — Прим. «Чемпионата») в сентябре.

На мероприятии Энтони был также вместе с Брайаном Скалабрини, Трэйси Макгрэди и Винсом Картером. Кармело рассказал, что Джордан подошёл к группе бывших спортсменов и сразу начал подшучивать над ними.

«Майкл просто подошёл и начал троллить. Он всегда так делает. Когда он находится в такой обстановке, превращается совсем в другую личность. Джордан отдыхает от привычного образа и просто наслаждается жизнью», — сказал Энтони на канале 7PM in Brooklyn with Carmelo Anthony в YouTube.

36-летний Майкл Джордан играет один на один против «второгодки»:

