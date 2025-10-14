Дёмин раскрыл ответ Винса Картера, против кого в НБА было сложнее всего играть

Российский разыгрывающий «Бруклин Нетс» Егор Дёмин раскрыл подробности беседы с прославленным игроком НБА Винсом Картером. Ранее Егор рассказал, что Картер с ним поделился, против кого ему было сложнее всего играть.

После россиянин предложил своим подписчикам угадать, о ком же говорил Винс. По прошествии нескольких дней Дёмин разместил новый пост в своём телеграм-канале, где сообщил, о чём же говорил Картер.

«И, кстати, по поводу Винса Картера и против кого сложнее всего было играть. Всё-таки это были Коби Брайант и Аллен Айверсон. А если быть точнее, Винс сказал так: «Против Коби было крайне сложно играть, а против Айверсона — невозможно!» — написал Дёмин.

Винс Картер даёт наставления Егору Дёмину: