Бавария Мюнхен — Олимпия Милан. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
21:30 Мск
Баскетбол

УНИКС — «Енисей», результат матча 14 октября 2025, счёт 93:67, Единая лига ВТБ – 2025/2026

УНИКС обыграл «Енисей» в Единой лиге, одержав четвёртую подряд победу на старте сезона


В Красноярске завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором встречались местный «Енисей» и казанский УНИКС. Встреча завершилась победой УНИКСа со счётом 93:67.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
14 октября 2025, вторник. 15:30 МСК
Енисей
Красноярск
Окончен
67 : 93
УНИКС
Казань
Енисей: Артис - 17, Тасич - 14, Антипов - 11, Шлегель - 10, Ведищев - 5, Евдокимов - 4, Долинин - 4, Коулмэн - 2, Перевалов, Скуратов, Середа, Ванин
УНИКС: Рейнольдс - 26, Ли - 15, Д. Кулагин - 10, Брайс - 10, Бингэм - 9, Пьерр - 7, Лопатин - 4, Беленицкий - 3, Захаров - 3, Абдулбасиров - 3, Белоусов - 3, Илюк

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Джален Рейнолдс, набравший 26 очков, он добавил к ним четыре подбора и три результативные передачи. Дабл-дабл из 15 очков и 10 передач оформил Пэрис Ли. По 10 баллов на свой счёт записали Си Джей Брайс и Дмитрий Кулагин.

В составе красноярского клуба 17 очков на свой счёт записал Доминик Артис. 14 очков и восемь подборов оформил Данило Тасич.

«Енисей» потерпел четвёртое поражение в турнире кряду. УНИКС одержал четвёртую победу подряд.


