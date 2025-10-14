MVP НБА Гилджес-Александер назвал вид спорта, которым мог бы заняться вместо баскетбола

Разыгрывающий «Оклахома-Сити Тандер» Шей Гилджес-Александер, действующий обладатель титула самого ценного игрока Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), рассказал, каким видом спорта он бы занимался, если бы не стал профессиональным баскетболистом.

«Если бы у меня была возможность, я бы выбрал футбол. Это мой любимый вид спорта, и, скорее всего, я бы занялся именно им», — заявил Гилджес-Александер на YouTube-канале GQ.

Напомним, в прошедшей финальной серии плей-офф НБА команда Шея «Оклахома» одержала победу над «Индианой Пэйсерс» в семиматчевом противостоянии. Кроме того, канадский баскетболист был признан самым ценным игроком финальной серии.