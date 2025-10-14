Скидки
Бавария Мюнхен — Олимпия Милан. Прямая трансляция
21:30 Мск
Главная Баскетбол Новости

Центровой УНИКСа Рейнольдс назвал ключевой фактор победы команды в матче с «Енисеем»

Аудио-версия:
Центровой УНИКСа Джален Рейнольдс поделился эмоциями от победы команды в матче с «Енисеем» в рамках регулярного чемпионата Единой лиги — 2025/2026. Встреча завершилась со счётом 93:67 в пользу УНИКСа. Джален в прошедшем матче набрал 26 очков, добавил к ним четыре подбора и три результативные передачи.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
14 октября 2025, вторник. 15:30 МСК
Енисей
Красноярск
Окончен
67 : 93
УНИКС
Казань
Енисей: Артис - 17, Тасич - 14, Антипов - 11, Шлегель - 10, Ведищев - 5, Евдокимов - 4, Долинин - 4, Коулмэн - 2, Перевалов, Скуратов, Середа, Ванин
УНИКС: Рейнольдс - 26, Ли - 15, Д. Кулагин - 10, Брайс - 10, Бингэм - 9, Пьерр - 7, Лопатин - 4, Беленицкий - 3, Захаров - 3, Абдулбасиров - 3, Белоусов - 3, Илюк

«Сегодня перед нами стояла важная задача: справиться с «Енисеем». В первую очередь, ограничить проходы их «маленьких» игроков, не дать «большим» доминировать на подборах и набирать лёгкие очки.

Тренер разработал отличный план на игру, который успешно реализовали и остались довольны результатом. Мы продемонстрировали надёжную защиту, эффективно ставили блоки и набирали очки в быстрых прорывах. Именно это стало ключевым фактором нашей победы», — приводит слова Рейнольдса пресс-служба клуба.

