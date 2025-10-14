Центровой УНИКСа Рейнольдс назвал ключевой фактор победы команды в матче с «Енисеем»

Центровой УНИКСа Джален Рейнольдс поделился эмоциями от победы команды в матче с «Енисеем» в рамках регулярного чемпионата Единой лиги — 2025/2026. Встреча завершилась со счётом 93:67 в пользу УНИКСа. Джален в прошедшем матче набрал 26 очков, добавил к ним четыре подбора и три результативные передачи.

«Сегодня перед нами стояла важная задача: справиться с «Енисеем». В первую очередь, ограничить проходы их «маленьких» игроков, не дать «большим» доминировать на подборах и набирать лёгкие очки.

Тренер разработал отличный план на игру, который успешно реализовали и остались довольны результатом. Мы продемонстрировали надёжную защиту, эффективно ставили блоки и набирали очки в быстрых прорывах. Именно это стало ключевым фактором нашей победы», — приводит слова Рейнольдса пресс-служба клуба.